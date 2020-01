Terremoto Calabria: nuova scossa nel Catanzarese [MAPPE e DATI] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 19.27. Il sisma ha avuto epicentro ad Albi, in provincia di Catanzaro, mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 5.5 Km di profondità. La zona è interessata, negli ultimi giorni, da diverse scosse che hanno fatto preoccupare la popolazione.L'articolo Terremoto Calabria: nuova scossa nel Catanzarese MAPPE e DATI Meteo Web. meteoweb.eu

Adnkronos : #Terremoto in #Calabria, scossa di magnitudo 4.0 - ilmeteoit : #TERREMOTO TERREMOTO in CALABRIA a Albi (CATANZARO) di Magnitudo 2.8. Ecco QUI i DETTAGLI - giannettimarco : RT @Adnkronos: #Terremoto, nuova scossa in #Calabria -