Tempesta "Gloria": Storm Surge eccezionale sulla Spagna mediterranea (Di giovedì 23 gennaio 2020) CRONACHE METEO: un evento molto raro si è verificato sulle coste spagnole della provincia di Tarragona e di altre province mediterranee. Con il nome di Storm Surge si intende quel fenomeno di innalzamento del livello del mare dovuto alla spinta di forti venti e di grandi ondate, le quali tendono a creare una sorta di alta marea che invade le aree costiere colpite dalla depressione. E' un fenomeno tipico dei grandi uragani, ma, in questo caso, ha colpito le coste spagnole mediterranee. Le immagini satellitari mostrano che la Tempesta Gloria ha inondato 3 chilometri di terreno nella provincia di Tarragona, causando danni gravissimi alle coltivazioni. Sono state devastate le risaie del delta del fiume Ebro, che sfocia, appunto, nella provincia di Tarragona ad una trentina di chilometri a sud di Tortosa. Le due foto satellitari mostrano la zona inondata del delta, dopo e ... meteogiornale

