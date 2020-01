Tempesta Gloria, piogge torrenziali e fiumi esondati in Francia: neve e mareggiate complicano la situazione [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Circa 1500 abitanti sono stati evacuati nel dipartimento francese dei Pirenei Orientali e oltre 250 nell’Aude a causa dello straripamento di due fiumi in seguito alla Tempesta Gloria, che sta sferzando il sud della Francia dopo aver provocato 10 morti e 4 dispersi in Spagna. A Roussillon, 240 persone hanno trascorso la notte nelle palestre o in altri centri allestiti come rifugi. Più di 1.000 case sono senza energia elettrica. I dipartimenti dei Pirenei Orientali e dell’Aude sono colpiti da piogge torrenziali da 4 giorni, ma fortunatamente non si segnalano morti o feriti. Météo-France ha confermato l’allerta arancione per le piene su questi due dipartimenti. Si prevedono 200-400mm di pioggia in queste zone entro la fine dell’evento. Nei due dipartimenti, oggi i trasporti scolastici sono stati sospesi e i servizi statali chiedono ai genitori di non portare i bambini a scuola. ... meteoweb.eu

RaiNews : Ora la tempesta sta investendo il Sud della Francia #Gloria #tempesta #Spagna - AnnaMar19130070 : RT @Tg3web: Una tempesta battezzata Gloria colpisce da giorni la parte orientale della Spagna. Una decina di vittime e alcuni dispersi a ca… - Miansae86841560 : RT @Tg3web: Una tempesta battezzata Gloria colpisce da giorni la parte orientale della Spagna. Una decina di vittime e alcuni dispersi a ca… -