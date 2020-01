Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Jessica finge di essere incinta e ricatta Annabelle (per salvare Eva) (Di giovedì 23 gennaio 2020) La sua alleanza con Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) le ha portato non pochi vantaggi in passato, ma per proteggere una cara amica sarà disposta a mettersi contro la sua complice di sempre. Nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) arriverà infatti a ricattare la pericolosa dark lady pur di proteggere Eva Saalfeld (Uta Kargel)! Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia… Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph sospetta che Eva sia incinta Eva e Christoph, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Il triangolo tra Eva, Robert (Lorenzo Patané) e Christoph (Dieter Bach) è durato parecchi mesi, polarizzando i telespettatori in due fazioni contrapposte: chi sperava che il grande amore dei due coniugi non venisse distrutto e chi invece preferiva la donna insieme all’albergatore ... tvsoap

