Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph scopre che Annabelle non è sua figlia! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Uno degli intrighi più crudeli della storia di Tempesta d’amore sta per essere smascherato! Nelle prossime puntate italiane della soap, la perfida Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) vedrà infatti il suo più grande segreto venire smascherato, dando inizio ad una drammatica catena di eventi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Denise scopre gli intrighi di Annabelle ed Elmar Denise scopre la cimice di Annabelle, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Negli ultimi mesi l’odio di Annabelle nei confronti di Denise Saalfeld (Dieter Bach) l’ha portata a trasformarsi in un vero mostro capace di qualunque cosa pur di colpire la sorella minore. Questa scia d’odio, però, finirà per ritorcersi contro di lei… Come sappiamo, dopo aver falsificato un test del DNA per nascondere la verità sulle ... tvsoap

