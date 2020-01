Telegram Desktop 1.9.7: introdotti i quiz (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il noto servizio di messaggistica Telegram Desktop si è aggiornato oggi alla versione 1.9.7 introducendo i quiz e altre novità per i sondaggi. Novità in questa versione Crea nuovi tipi di sondaggi: Adesso è possibile creare tre tipi di sondaggi: singolo voto, risposte multiple e modalità quiz. Vedi chi ha votato nei sondaggi con risultati visibili. Crea sondaggi in qualsiasi gruppo o canale dal menu “…” ed esplora le diverse combinazioni. Utilizza bot come @quizBot per creare quiz con diverse domande e allegare media. Altre novità Programma i messaggi per inviarli quando il destinatario è in linea (funziona solo se conosci il loro stato in linea). Download La nuova versione di Telegram Desktop, numerata 1.9.7 ma anche nota come 2.0, è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Telegram ... windowsinsiders

WindowsBlogIta : Telegram Desktop per Windows si aggiorna con tante novità per i sondaggi - filippo_mol : Telegram Desktop per Windows si aggiorna con tante novità per i sondaggi - faggyvee : Telegram Desktop per Windows si aggiorna con tante novità per i sondaggi -