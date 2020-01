Taylor Mega Instagram, la fascia bianca sul decolleté tradisce i “dettagli”: «Irriverente e sfrontata» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tornata più Irriverente e sfrontata che mai Taylor Mega non le manda a dire, li manda e basta: reso pubblico nuovamente il profilo Instagram, l’influencer si mostra spudorata ed insolente. Non ha peli sulla lingua e, toccata personalmente nell’ultima ospitata di Live- Non è la D’Urso, non sembra voler placare la polemica. I messaggi diffusi nelle ultime ore sull’account social sono diretti proprio a chi sembra averla accusata, a suo dire ingiustamente. ‘Pungoli’ forti, ai quali – naturalmente – si aggiunge la provocazione nell’abbigliamento. Taylor Mega Instagram, frecciatine al veleno contro la D’Urso Due scatti ‘impertinenti’ a distanza di poche ore: il primo, con una mini t-shirt tagliata giusto a metà del seno, la ritrae intenta allo specchio nel gesto del dito medio tanto dibattuto in trasmissione. “Non mi avranno mai come mi vogliono loro!”, scrive polemica nella ... urbanpost

