Taglio del cuneo fiscale, da luglio più soldi in busta paga: per 2,5 milioni da zero a 80 euro di aumento (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il Taglio del cuneo fiscale, una misura che riguarderà circa 2,5 milioni di lavoratori. Di quesi 710 mila finora, cioè chi ha un reddito tra i 26.600 e 28 mila euro, non aveva goduto di alcun bonus, come i famosi 80 euro varate dal governo Renzi. La nuova misura porterà a potenziali aumenti del netto in busta paga fino a 100 euro, a partire da luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti nelle fasce “più ricche” viene comunque applicato uno scarto che riduce l’importo dello sgravio fino ad annullarlo quando si oltrepassa la soglia dei 40 mila euro. Ma si tratta pur sempre di quasi un altro milione di persone ad oggi escluse dal bonus Irpef. Gli aumenti in busta paga Coloro che hanno un reddito tra i 28 mila e i 35 mila euro annui potranno contare su uno sconto che va da poco sotto i 100 euro ad un minimo di 80 euro. ... open.online

