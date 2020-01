Taglio dei parlamentari, la Cassazione ha ammesso il referendum costituzionale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sì al referendum: la Corte di Cassazione ha dato il via libera alla richiesta di giudizio popolare sulla legge costituzionale che prevede il Taglio del numero dei parlamentari. L’ufficio centrale per i referendum della Suprema Corte ha ritenuto che la domanda, sottoscritta da 71 senatori (7 in più dei 64 minimi richiesti), “è conforme all’articolo 18 della Costituzione”, inoltre ha confermato la legittimità del quesito referendario proposto. Taglio dei parlamentari, cosa prevede la riforma costutuzionale La proposta è quella di ridurre di un terzo il numero dei parlamentari: i deputati passerebbero da 630 a 400, mentre i senatori da 315 a 200. Votata durante la legislatura composta dalla coalizione Lega-Movimento 5 Stelle, la riforma è stata confermata anche dal governo giallo-rosso quasi all’unanimità. Le legge doveva entrare in vigore già a gennaio, ma dopo l’approvazione ... urbanpost

Agenzia_Ansa : #Cassazione, via libera al referendum sul taglio dei parlamentari #ANSA - Mov5Stelle : Pur di mantenere le poltrone, i partiti hanno raccolto 71 firme per il #referendum sul #tagliapoltrone. Tra questi… - repubblica : ?? Cassazione dà via libera al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari -