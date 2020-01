Svastica sulla cattedrale di Andria, il dolore del vescovo: "Apriamo gli occhi prima che sia troppo tardi" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Monito di monsignor Mansi dopo l'oltraggio subito cancellato: "Costruire e portare avanti con convinzione itinerari educativi e formativi che aiutino i giovani a pensare al futuro in maniera costruttiva e bella, prima che sia troppo tardi. La storia insegna" repubblica

