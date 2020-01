Superbatterio New Delhi: saliti a 159 i casi in Toscana (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono saliti a 159 i pazienti in Toscana a cui è stato isolato nel sangue il batterio New Delhi (Ndm), a partire dal novembre 2018. Il dato è aggiornato al 20 gennaio 2020 ed è pubblicato sul sito dell’Agenzia regionale di sanità (Ars) nel report settimanale dedicato alla diffusione del Superbatterio Ndm. Riguardo alla mortalità l’Ars aggiunge che “i casi sono risultati letali nel 31% dei pazienti con sepsi, non necessariamente si tratta di decessi dovuti all’infezione specifica, percentuale paragonabile alla letalità per questa condizione causata da altri batteri resistenti agli antibiotici carbapenemici”. All’aggiornamento precedente del 13 gennaio il batterio New Delhi risultava isolato nel sangue di 157 pazienti nella regione. L'articolo Superbatterio New Delhi: saliti a 159 i casi in Toscana Meteo Web. meteoweb.eu

MZorzy : @porn_ping @Alessandra1605 @Agenzia_Ansa in cina sono 1380 milioni di persone. in toscana su 3,7 milioni di abitant… - ScriviStella : La @regionetoscana non si faccia trovare impreparata nell'affrontare eventuali emergenze legate al #virus #cinese,… - FirenzePost : Superbatterio New Delhi: salgono a 157 i casi verificati in Toscana -