Stefano Bonaccini: "Salvini da Vespa durante l'intervallo di Juventus Roma è una cosa clamorosa" (Di giovedì 23 gennaio 2020) “La campagna elettorale di Salvini al citofono? È uno dei punti più bassi mai raggiunti. È poco edificante ed è un messaggio che arrivai ai cittadini, ricordiamolo, da un ex ministro dell’Interno. È veramente squallido”. Così Stefano Bonaccini, a Circo Massimo su Radio Capital, entra nella polemica sulla caccia allo spacciatore da parte del leader della Lega.“Il traffico di droga c’è da decenni nel Nord, nella parte più ricca del Paese - aggiunge il presidente della Regione Emilia-Romagna - e allora chiediamoci chi sono i consumatori e chi sono i trafficanti. I luoghi del malaffare non si scardinano al citofono, li scardinano altri. E Salvini è stato ministro per un anno e mezzo”.Sempre a proposito del leader della Lega, anche Bonaccini accusa la Rai per la presenza di Salvini in tv ... huffingtonpost

