Stavolta la Brexit è cosa fatta (Di giovedì 23 gennaio 2020) (Foto: Wiktor Szymanowicz/Getty Images) Il Parlamento britannico ha terminato l’iter per la ratifica della legge attuativa dell’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Eu Withdrawal Agreement Bill), aprendo definitivamente la via alla Brexit, prevista alla scadenza del 31 gennaio, ovvero la terza deroga temporale concessa dal consiglio europeo. La Camera dei Lord ha infatti rinunciato a riproporre cinque emendamenti al testo, sgraditi al governo guidato dal primo ministro Boris Johnson, che la Camera dei Comuni aveva in precedenza già cancellato. Adesso mancano soltanto due ulteriori passi: il royal asset, ovvero la firma della regina che fa di fatto entrare in vigore la legge, e la ratifica del Parlamento europeo. Entrambi gli atti sono scontati. Tre anni e sette mesi dopo il referendum sull’uscita dall’Ue, Brexit sarà quindi fatta. L’obiettivo ... wired

