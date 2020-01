Stasera Tv 24 Gennaio | Rete 4 | Quarto Grado | Anticipazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Stasera in Tv per il 24 Gennaio su Rete 4 continuano gli appuntamenti del Venerdì sera con “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. In studio parteciperanno ai commenti il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro, Maurizio Ferrini, le giornaliste Claudia Fusani e Karima Moual. “Quarto Grado”: Anticipazioni Si torna il caso di … L'articolo Stasera Tv 24 Gennaio Rete 4 Quarto Grado Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Noiconsalvini : TV > Rete 4 | Lucia Borgonzoni, Candidata presidente Emilia-Romagna - Senatrice Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 23… - DiMarzio : Prima puntata di #calciomercato, il 7 gennaio: Young-Inter fu l’apertura (quanti insulti ??) del programma su… - tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 24 gennaio 2020 -