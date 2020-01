Star Wars: Billy Dee Williams celebra la saga con una foto del cast originale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Billy Dee Williams, interprete di Lando nella saga di Star Wars, ha voluto celebrare il cast originale dei film. Star Wars ha tra i suoi protagonisti Billy Dee Williams che ha condiviso con i fan una foto che lo ritrae accanto agli interpreti originali della saga, per la gioia dei fan che hanno reagito con entusiasmo al post condiviso su Twitter. L'interprete di Lando Calrissian ha infatti pubblicato online uno scatto che lo mostra accanto a Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford, gli interpreti di Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo. Billy Dee Williams, apparso recentemente anche in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha accompagnato l'immagine con una didascalia molto semplice: "Amici per la vita". I suoi ... movieplayer

