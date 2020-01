Star Trek: Picard | Patrick Stewart invita Whoopi Goldberg nella serie (Di giovedì 23 gennaio 2020) Star Trek: Picard sta finalmente per arrivare sul piccolo schermo. Il debutto è previsto per giovedì 23 su CBS All Access, ma da noi in Italia la serie con Patrick Stewart sarà disponibile su Amazon Prime Video. La serie, ancora prima di andare in onda, è già stata rinnovata per una seconda stagione, cosa che … L'articolo Star Trek: Picard Patrick Stewart invita Whoopi Goldberg nella serie proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

repubblica : 'Star Trek', Patrick Stewart è ancora Picard, un uomo contro tutti: 'Se tornassi indietro sarei solo più sfrontato'… - ChiaraSaroglia : RT @TalkingStarTrek: La serie Star Trek: Picard debutta ufficialmente oggi su Cbs All Access negli Stati Uniti. Domani da noi in Italia su… - jasmineoftokyo : S01E01 Episode 1 #NW #StarTrekPicard #JOTwatches -