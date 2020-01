Spot Salvini durante Juve-Roma, la senatrice Ricciardi interroga la Vigilanza Rai (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Ieri nell’intervallo della seguitissima partita di Coppa Italia Juventus – Roma la Rai ha mandato in onda l’anticipazione dell’intervista di Salvini a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia. Abbiamo depositato un’interrogazione in Vigilanza Rai per la palese violazione dei principi della legge sulla par condicio, considerato il voto imminente. Il tempo di parola lasciato al leader della Lega è stato più rilevante, nonché di maggiore impatto, rispetto al tempo concesso ai rappresentanti degli altri partiti e ciò è intollerabile per garantire pluralismo e equilibrio delle voci al cittadino. Vogliamo immediatamente spiegazioni dai vertici Rai circa l’utilizzo improprio di questo spazio televisivo che è stato usato a fini propagandistici per fare pubblicità a Salvini e la Lega. Chiediamo ... anteprima24

