Spot di Salvini durante Juve-Roma e scoppia la polemica | la replica di Vespa

Ieri sera, durante la partita Juve-Roma di Coppia Italia è andato in onda il promo per lanciare l'intervista a Matteo Salvini sulle regionali che sarebbe andata in onda dopo la fine del match. In breve tempo si è scatenata la rabbia di Pd e Italia Viva che hanno accusato la Rai di aver mandato in onda un comizio del leader della Lega. Poco dopo sono arrivate le scuse di Bruno Vespa che con Porta a Porta avrebbe mandato in onda quella intervista. L'accusa di Nicola Zingaretti "A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l'intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico", la voce di Zingaretti arriva tramite Twitter e non è stata l'unica. Anche Michele Anzaldi, di Italia Viva e segretario della commissione parlamentare di Vigilanza, è ...

