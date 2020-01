Sposi ricevono 9mila euro e non li versano il giorno dopo: multa per evasione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ci segnalano i nostri contatti una notizia. Invero del 2014, ma divulgata dagli interpreti solo recentemente, e quindi oggetto di dibattito politico in tempi di evidente campagna elettorale. La storia è la seguente: abbiamo due coniugi, che chiameremo G. ed N. G. ed N. ottengono come regalo di nozza, in vece della solita Lista Nozze con regalie utili e simili, 9mila euro in contanti da amici e parenti. Circostanza questa sicuramente felice per gli Sposi, ma che rende virtualmente impossibile capire chi ha donato cosa e quanto. Infatti nel 2014 il limite all’uso del contante era di 999,99 euro, e solo sotto il Governo Renzi, nel 2016, si decise di elevarlo a 3000 euro. In ogni caso, siamo ben lontani da 9mila euro circa che peraltro Il tutto perché la donna parte per una borsa di studio e deposita il denaro un mese dopo il sì; l’uomo invece si reca in banca 15 giorni dopo. Ma ... bufale

Noovyis : (Sposi ricevono 9mila euro e non li versano il giorno dopo: multa per evasione) Playhitmusic - - pietroballerini : Occorre fermare queste follie. #il26sivota - Inverno_72 : RT @stemolinaradio: Sapete le buste di contanti che vengono regalate agli sposi? l'Agenzia delle entrate considera il contante frutto di ev… -