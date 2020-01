“Sono stata la sua amante…”. Claudia Gerini e il big della tv italiana: la confessione (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’attrice Claudia Gerini si è confessa sul settimanale Oggi, svelando l’amore per il fidanzato Simon Clementi, il manager che ha rubato il suo cuore, e alcuni retroscena sulla sua passata vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con il collega Andrea Preti, Claudia Gerini ha ritrovato il sorriso accanto a un uomo che, come ha svelato lei stessa, potrebbe regalarle il terzo figlio. “È nata una bella storia – ha spiegato l’attrice -. Simon è un papà molto attento, questo suo lato ‘accudente’ mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”. Claudia Gerini ha confessato di essere molto innamorata, così tanto da sognare un futuro con Simon Clementi. In passato Claudia è stata sposata con Alessandro Enginoli da cui ha avuto la figlia Rosa, ma potrebbe ripetere il grande passo.



