Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà: "Addio di Luigi Di Maio, il 59% favorevole, contrari gli elettori 5S" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Comunque la si veda le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle saranno disastrose. Secondo il Sondaggio Emg di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, infatti l'Addio di Di Maio è visto dagli elettori italiani, in generale, come un bene. Ma come un male dagli elettori grilli liberoquotidiano

xstefyhere_ : Ma non potete mettermi Fabrizio Ristori e Giuliano de Medici nello stesso sondaggio. AVETE UN BIDONE AL POSTO DEL… - Leccezionale : Sondaggio di Masia, gli italiani vogliono vedere lei a fianco di Di Maio: risultato preoccupante Preoccupazioni in… -