Sondaggi politici Ipsos: fine quota 100, italiani chiedono nuove soluzioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sondaggi politici Ipsos: fine quota 100, italiani chiedono nuove soluzioni quota 100 e prescrizione sono i due temi affrontati dai Sondaggi politici Ipsos per Di Martedì, nella puntata del 21 gennaio. La misura, voluta dalla Lega ai tempi del governo giallo verde, terminerà nel 2021 a meno di ulteriori provvedimenti. Secondo il 77% degli italiani, il governo, una volta finita quota 100, dovrà cercare delle soluzioni per consentire alle persone di andare in pensione al massimo a 64 anni. Solo il 12% si mostra contrario ad un’ipotesi del genere, definendola sbagliata e negativa per i conti del Paese che, a loro dire, non può più spendere soldi per anticicpare l’età pensionabile. Sull’argomento si è aperto il dibattito all’interno del governo. La maggioranza sta studiando altre vie. Settimana prossima è previsto un incontro tra esecutivo e sindacati. Questi ... termometropolitico

