‘Sognando l’Olimpo’: Eleonora Anna Giorgi ed il ritorno al primo amore, la 20 km di marcia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Eleonora Anna Giorgi è una delle nostre punte principali nell’atletica leggera, nello specifico nella marcia (assieme ad Antonella Palmisano), in ottica Tokyo 2020. E’ stata l’unica medagliata dell’intera delegazione azzurra ai Campionati Mondiali di Doha dello scorso ottobre, anche se la 50 km non è specialità olimpica al femminile (lo saranno unicamente i 20 km). Il podio iridato, assieme alla stupenda vittoria in Coppa Europa ad Alytus con il nuovo primato europeo (4h04’50”), hanno caratterizzato la straordinaria Annata 2019. Risultati che le sono valsi il riconoscimento come miglior atleta femminile dell’anno da parte della FIDAL. Eleonora è nata a Milano il 14 settembre 1989. E’ alta 163 cm per un peso forma di 52 kg. E’ tesserata per le Fiamme Azzurre ed è allenata dall’ex cinquantista azzurro Giovanni Perricelli (argento ... oasport

