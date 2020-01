Snowboard, Coppa del Mondo Seiseralm 2020: vincono Coady e Khadarin. Benissimo gli azzurri: sesto Lauzi, decimo Framarin (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono andate in scena oggi, in terra italiana, precisamente a Seiseralm (Alpe di Siusi), le finali per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard per la specialità dello Slopestyle. Terzo appuntamento su cinque stagionali. Al maschile grandissima prestazione per gli azzurri: Emiliano Lauzi è eccellente sesto, mentre Loris Framarin è decimo. Ad imporsi è il russo Vlad Khadarin con il punteggio di 85,25. Battuto il giapponese Ruki Tobita, secondo in 83,81, mentre terzo è un altro nipponico, Hiroaki Kunitake (79,75). Nella top-5 Sean Fitzsimons e Jonas Boesiger. Tra le donne si impone la classe 2000 australiana Tess Coady con il punteggio di 73,48. Battute la britannica Katie Ormerod e la canadese Brooke Voigt, poi Loranne Smans e Ekaterina Kosova. La classe 2002 Emma Gennero non supera le qualificazioni e chiude 15ma. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... oasport

