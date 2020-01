Smog, il nuovo allarme di Legambiente: a gennaio 18 giorni oltre i limiti in cinque città (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rapporto ‘Mal’Aria’ di Legambiente: a gennaio in cinque città 18 giorni oltre i limiti. A Roma il pm10 è stato superato per due settimane. ROMA – Pubblicato il rapporto ‘Mal’Aria’ di Legambiente. Secondo quanto precisato dall’associazione, in cinque città sono stati superati per 18 giorni a gennaio il limite previsto per non dichiarare inquinamento. I centri sono Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso. Tra le altre da segnalare anche Napoli (16 giorni) e Roma (15). In generale nel 2019 sono stati sedici i centri urbani fuorilegge per le polvere sottili. Legambiente: “L’emergenza Smog va affrontata in maniera efficace” Il rapporto è accompagnato dalle dichiarazioni del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, citato dall’Ansa: “L’ormai cronica emergenza Smog – precisa ... newsmondo

NewsMondo1 : Smog, il nuovo allarme di Legambiente: a gennaio 18 giorni oltre i limiti in cinque città - ilgioa : RT @Lanuovaecologia: - AssParcoSud : RT @Lanuovaecologia: -