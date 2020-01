Simona Ventura parla del Grande Fratello Vip: “La gente vorrebbe vedermi lì” e della lotta nel fango all’Isola dei Famosi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Simona Ventura ieri sera è stata ospite di Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne dove ha parlato di Grande Fratello Vip e di Isola dei Famosi. Il conduttore le ha così fatto commentare i risultati del sondaggio che Striscia la Notizia ha fatto sul proprio sito qualche giorno fa, chiedendo ai propri telespettatori “Chi è più adatto a condurre il GF Vip?“. Il 28% ha confermato Alfonso Signorini, il 34% ha scelto Barbara d’Urso, mentre il 38% ha optato proprio per Simona Ventura, che ha dichiarato: “Mi riempie di orgoglio questa cosa, poi tengo alla famiglia quindi spero vincano gli altri due. Però mi fa piacere perché vuol dire che la gente mi vorrebbe vedere lì al Grande Fratello, non l’ho mai condotto. E’ dal 2011 che non conduco reality in diretta. Al di là degli scherzi, però, Alfonso sta facendo benissimo: sta facendo un tipo di Grande ... bitchyf

