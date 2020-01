Silvia Provvedi rompe il silenzio sulla gravidanza: pioggia di cuoricini per la foto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Silvia Provvedi incinta, ora sì che arriva la conferma. Fino a qualche giorno fa era solo un’indiscrezione quella che voleva la gemella di Giulia del duo Le Donatella ed ex di Fabrizio Corona in dolce attesa per la prima volta. Era stato il settimanale Chi a lanciare la bomba di gossip.Poi, sempre sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, è arrivata la paparazzata: Silvia è stata fotografata durante una passeggiata per le vie di Milano e nelle immagini la cantante indossava un abito aderente che metteva in evidenza la pancia. Insieme a lei il compagno e futuro papà Giorgio Di Stefano e la sorella gemella Giulia. Il parto è previsto per il prossimo giugno e sembra che la cantante delle Donatella sia in attesa di una bambina. Subito dopo la nascita, sostiene il gossip, la Provvedi e De Stefano si sposeranno a Modena, città natale della sposa. Con l’imprenditore Silvia ... caffeinamagazine

infoitcultura : Silvia Provvedi è incinta: spunta la prima foto con il pancione - infoitcultura : Giorgio de Stefano: chi è, età, instagram, Silvia Provvedi - tuttouomini : Silvia Provvedi incinta la foto del pancione di 5 mesi - -