Siamo alla Caporetto della politica. Salvini oggi si sconfigge sui social (di G. Gambino) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Crisi politica Siamo alla Caporetto della politica. Salvini oggi si sconfigge sui social (di G. Gambino) Quella dell’Emilia-Romagna è stata una campagna elettorale combattuta palmo a palmo sul territorio e caratterizzata dalla tensione per la tenuta del governo. Sì, perché pur essendo un’elezione regionale, il voto di domenica 26 gennaio ha una rilevanza fortemente nazionale. Tutta quanta incentrata sul binomio Salvini vs Resto del mondo. E in effetti trattasi di un referendum sulla figura di Matteo Salvini che, oscurando la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni e limitando fortemente la sua presenza ove possibile, tenta il tutto per tutto per sfrattare il governo giallo-rosso da Palazzo Chigi e completare l’opera iniziato ad agosto 2019. Chi invece non ha voluto i vertici del suo partito nazionale qui in Emilia-Romagna è stato proprio Stefano Bonaccini. ... tpi

DantiNicola : È stato un onore incontrare il presidente Guaidò oggi. In Venezuela la situazione è difficile, pericolosa, per lui,… - Pontifex_it : Essere cristiano non è difendersi con un'ideologia per poter andare avanti. Essere cristiani è essere liberi, perch… - lucianonobili : Costruire @ItaliaViva non è stata una scelta comoda, ma coraggiosa. Abbiamo lasciato certezze per combattere per le… -