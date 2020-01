Si finge chef e promette posti di lavoro per molestare le studentesse: arrestato stalker a Roma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il sedicente cuoco, un ragazzo di 23 anni di Roma e con precedenti alle spalle, è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e violenza sessuale. Le indagini sono state coordinate dai carabinieri della stazione Aventino di Roma. fanpage

