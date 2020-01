Short track, Europei 2020: i convocati dell’Italia. Arianna Fontana e Martina Valcepina guidano il gruppo azzurro (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’Italia è pronta a scendere sul ghiaccio agli Europei di Short track di Debrecen. Da domani comincerà la rassegna continentale con la prima giornata dedicata alle batterie. Fari puntati ovviamente su Arianna Fontana e Martina Valcepina, che puntano a conquistare il titolo Overall, magari ripetendo la straordinaria doppietta di due anni fa a Dresda, quando a vincere fu Fontana davanti alla compagna di squadra. Al femminile sicuramente Valcepina è la donna da battere nei 500 metri, ma anche Fontana punta alla vittoria o comunque al podio in ogni gara. Poi c’è la staffetta che punta anche lei ad un risultato importante. Al maschile, invece, Yuri Confortola è il punto di riferimento e proverà a replicare il quarto posto nella classifica Overall della passata edizione e poi c’è una staffetta che vuole stupire. Queste le parole del commissario tecnico Assen Pandov prima ... oasport

