Short track, Europei 2020: Fontana-Valcepina lanciano la sfida alle olandesi. In campo maschile i padroni di casa vanno per il bis (Di giovedì 23 gennaio 2020) Scattano domani con le prime batterie gli Europei 2020 di Short track. Si gareggia a Debrecen in Ungheria e c’è grande attesa in casa Italia per come si comporteranno Arianna Fontana e Martina Valcepina. Le due azzurre sono pronte a lottare per il titolo Overall, cercando di eguagliare quella fantastica doppietta di Dresda del 2018, quando Fontana si laureò Campionessa d’Europa, precedendo in classifica proprio la compagna di squadra. Valcepina si presenta come la donna da battere nei suoi amati 500 metri, dove la rivale più accredita è la polacca Natalia Maliszewska. Martina dovrà poi difendersi nelle altre distanze, cercando di ripetere lo stesso cammino di Dresda per poter provare a conquistare il suo primo titolo Overall. Dall’altra parte Fontana è senza dubbio tra le favorite nelle distanze più lunghe ed è anche una delle poche che può competere per la vittoria ... oasport

maxcastiglia : RT @KinderJoyMoving: Thomas Nadalini è velocissimo e vince il BRONZO nella staffetta Mixed NOC di short track! ???? Forza #ItaliaTeam! ???? #jo… - KinderJoyMoving : Thomas Nadalini è velocissimo e vince il BRONZO nella staffetta Mixed NOC di short track! ???? Forza #ItaliaTeam! ????… - fenomenogabry : Short track, Europei 2020: Arianna Fontana, Martina Valcepina e il sogno di una sfida tutta italiana per la corona… -