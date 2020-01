Shoah: Santerini, ‘pericolo revisionismo storico che tende ad assolvere’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – ‘La presenza di tanti capi di Stato a Gerusalemme, tra cui il Presidente Mattarella, mostra l’impegno a ricordare la Shoah come debito verso le vittime e responsabilità verso le giovani generazioni, senza separare la memoria del passato dalla lotta all’antisemitismo oggi. è molto pericoloso il revisionismo storico che sta affermandosi e che tende a voler assolvere alcuni responsabili dell’Olocausto. La Shoah è una responsabilità europea”. Lo afferma Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.L'articolo Shoah: Santerini, ‘pericolo revisionismo storico che tende ad assolvere’ CalcioWeb. calcioweb.eu

