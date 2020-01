Shoah: Mattarella, ‘legge razziali pagina nera per Italia, combattere sempre antisemitismo’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gerusalemme, 23 gen. (Adnkronos) – Con le leggi razziali “anche l’Italia ha avuto una pagina nera particolarmente grave e per questo l’Italia è consapevole di affermare continuamente l’esigenza di combattere l’antisemitismo e di trasmettere ai giovani questa consapevolezza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Gerusalemme il Capo dello Stato di Israele, Reuven Rivlin.L'articolo Shoah: Mattarella, ‘legge razziali pagina nera per Italia, combattere sempre antisemitismo’ CalcioWeb. calcioweb.eu

