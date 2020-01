Shaila Gatta Instagram, sensuale in babydoll sul letto: «Che velina fantastica!» (Di giovedì 23 gennaio 2020) La bellissima Shaila Gatta ogni sera entra nelle case degli italiani grazie al suo ruolo di velina nel programma di Canale 5 Striscia la Notizia. La showgirl però è seguita moltissimo anche sul suo profilo social. Su Instagram Shaila Gatta ha oltre 500 mila followers, i quali ogni giorno seguono le sue avventure. Poche ore fa ha postato una sua foto incredibilmente sensuale. L’affascinante Shaila sul letto con indosso un babydoll è qualcosa di indescrivibile. Una vera e propria opera d’arte da rimanere a guardare per ore. Il post è piaciuto tantissimo ai suoi ammiratori, i quali lo hanno invaso di like e commenti. Leggi anche –> Shaila Gatta Instagram, sguardo ipnotico e body aderente: «Ci fai impazzire!» Shaila Gatta Instagram: sensuale in babydoll sul letto L’affascinante Shaila Gatta su Instagram ha lasciato tutti i followers senza parole con la sua posa ... urbanpost

potterpedalo : Maria fai sviperare virginia come ai tempi di shaila gatta e michele nocca, quanta materia prima sprecata #amici19 -