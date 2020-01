Serie A, big match tra Napoli e Juventus: la sfida live su Sky (Di giovedì 23 gennaio 2020) Napoli Juventus Sky o DAZN – Neanche il tempo di festeggiare la conquista delle semifinali di Coppa Italia, che Napoli e Juventus tornano in campo per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Le formazioni di Sarri e Gattuso si sfidano al San Paolo di Napoli, in un match carico di aspettative. … L'articolo Serie A, big match tra Napoli e Juventus: la sfida live su Sky calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, big match tra Napoli e Juventus: la sfida live su Sky: Napoli Juventus Sky o D… - letestedicalcio : Ecco gli #Arbitri che dirigeranno le partite della 21^ Giornata di #SerieA questo fine settimana, inclusi i big mat… - Lemiman23 : @GreenMidnight1 @CarmeloRossoner Ma io non vedo grandissime offerte per i giocatori della serie a anche per il live… -