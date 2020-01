Se vince in Emilia | Giorgia Meloni chiede nuove elezioni nazionali

Sardine - Mattia Santori è al bivio : "Se Matteo Salvini vince in Emilia Romagna - diventa tutto più difficile" : Mattia Santori ha cerchiato in rosso il 26 gennaio, data del voto in Emilia Romagna. La partita elettorale non riguarda più soltanto la sfida regionale tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini, ma è diventato anche un confronto di livello nazionale tra la Lega e le Sardine. Quest'ultime hanno preso

Chi vincerà le elezioni in Emilia-Romagna? Sondaggi - risultati e pronostici : Domenica 26 gennaio oltre 3,5 milioni di cittadini (1.707.781 uomini e 1.807.758 donne) saranno chiamati alle urne per eleggere il governatore dell'Emilia Romagna. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Qui tutte le informazioni utili prima di recarsi alle urne. Dal come si vota all'elenco dei c

Sinisa Mihajlovic rivela : “Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni” : “Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni”. Così, intervistato dal Resto del Carlino, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, reduce dal trapianto di midollo osseo per battere la leucemia, fa il suo endorsement alla candidata di centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. “Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna”, dice. Mihajlovic spiega ...

Emilia Romagna - Giovanni Orsina : "vincerà Matteo Salvini - grazie alle Sardine" : In Emilia Romagna la Lega di Matteo Salvini può vincere. Anche con l'aiuto (non voluto) di Mattia Santori e delle sue Sardine, scrive Giovanni Orfina, politologo della Luiss, nella sua analisi politica su La Stampa. "La Lega non è appassita nei sondaggi, se non nei limiti dell'errore statistico, e n

Le elezioni in Emilia Romagna viste dai social : chi vince tra Borgonzoni - Bonaccini e Sardine : Se la presenza e il successo sui social fossero predittivi dell’esito del voto, in Emilia Romagna le elezioni le avrebbe già stravinte la leghista Lucia Borgonzoni. Salvini infatti domina sui social, mentre Bonaccini nella società civile, tra le associazioni, gli imprenditori, gli enti e i professionisti. È il risultato di una ricerca sulle ormai imminenti elezioni in Emilia Romagna realizzata dal Centro Studi della FB&Associati, una società ...

Massimo Cacciari sulle regionali in Emilia-Romagna : "Bonaccini vincerà - ma non grazie al Pd" : I giorni passano e le elezioni in Emilia-Romagna si fanno sempre più vicine. Ma per Massimo Cacciari il vincitore è già bello che deciso: "Stefano Bonaccini vincerà, ne sono quasi certo". Il motivo per l'ex sindaco di Venezia è scontato: "Non si governa dal Web - spiega in una lunga intervista a Lap

Lucia Borgonzoni : "Perché in Emilia Romagna vinceremo - chi sono davvero quelli del Pd" : «Sento profumo di vittoria, è tutto un crescendo. Lo capisco dalle chiamate che mi arrivano ogni giorno, il telefono è impazzito. Per soddisfare le richieste di tutti quelli che mi vogliono incontrare avrei bisogno di un altro anno e mezzo di campagna elettorale. Molti li vedrò dopo il voto». Chi la

Come Salvini vuole vincere le elezioni in Emilia-Romagna chiedendo alla Lega di mandarlo a processo sulla Gregoretti : Nave Gregoretti, atto primo. Oggi, 20 gennaio, si riunisce la giunta per le immunità del Senato che deciderà se concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini al tribunale dei ministri. Il voto non sarà decisivo per mandare Salvini a processo, dal momento che sarà necessario un ulteriore passaggio in aula, ma avrà un indirizzo politico ben preciso. Tuttavia, vista la decisione della giunta di votare al più presto, ...

Velardi - "il voto in Emilia non cambia nulla. Matteo Salvini continuerà a non toccare palla anche se vince" : "Il no della Consulta al quesito sul maggioritario della Lega è la seconda scoppola politica che si becca Matteo Salvini da quando ha fatto l' errore di far cadere il governo Conte I. E la prossima settimana prenderà la terza in Emilia (anche se dovesse vincere!). È su un' autostrada si, ma cieca, s

Claudio Borghi sulle Regionali in Emilia-Romagna : "Se vince il Pd il Mes verrà firmato" - prove alla mano : Claudio Borghi torna sulla questione che più ha fatto discutere tempo fa: il Mes. Quel Meccanismo Europeo di Stabilità che ha visto contrapporsi maggioranza e opposizione e che prevede aiuti economici da parte dell'Ue in base ai debiti di ciascun Paese. "Pezzi di verità che si leggono solo sui giorn

Borgonzoni lancia sondaggio politico sull’Emilia Romagna tra i suoi fan - ma stravince Bonaccini : Davvero singolare quanto avvenuto in queste ore sulla pagina Facebook di Lucia Borgonzoni, visto che la candidata della Lega ha deciso di lanciare un sondaggio politico tra i suoi fan per quanto riguarda il voto per la presidenza della Regione Emilia Romagna. A conti fatti, un autogol il suo, in linea con quanto riportato di recente a proposito di uno dei punti che fanno parte del suo programma. Diventa pertanto importante analizzare più da ...

Elezioni in Emilia Romagna - il sondaggio social di Borgonzoni è un boomerang : Bonaccini stravince : «Basta Pd! In Emilia-Romagna il 26 gennaio chi scegli?». A lanciare il sondaggio social è la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni, che ha invitato il pubblico di Facebook a scegliere tra due coppie: quella del «passato» – formata dal governatore uscente Stefano Bonaccini insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti – e quella del «futuro» – formata da Borgonzoni al fianco del leader della ...

Emilia Romagna - Sgarbi : “vincerà il centrodestra di dieci punti” : Vittorio Sgarbi dopo l’incontro con i candidati del centrodestra di Forza Italia: “Non c’è bisogno dei sondaggi, che lasciano il tempo che trovano. Il centrodestra vincerà ampiamente, di dieci punti percentuali” Il centrodestra può sognare anche l’Emilia Romagna, parola di Vittorio Sgarbi. Secondo il critico d’arte – che ha incontrato i candidati di Forza Italia […] L'articolo Emilia Romagna, ...

Gianfranco Pasquino - duro colpo a Matteo Salvini : "Se la Lega vince in Emilia - non cambia nulla" : Per Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della Politica, la legge elettorale è il minore dei problemi. "Se vince Bonaccini il governo dovrà necessariamente brindare, trovare prosecco buono ed essere contento - spiega in una lunga intervista a Formiche.net -. Se vince Salvini invece dov