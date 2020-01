Scuola, Open Day all’Istituto “Il nuovo Bianchi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Studio della lingua straniera, approccio alle nuove tecnologie ed educazione ambientale e civica: un’offerta formativa che guarda al futuro, nel rispetto dei valori tradizionali dello storico Istituto di piazza Montesanto. Domani venerdì 24 e martedì 28 gennaio, l’Istituto “Il nuovo Bianchi”, iniziativa nata grazie al sostegno della Fondazione Grimaldi e gestita dagli ex alunni dello Istituto, apre le porte al territorio: dalle 10 alle 17 sarà possibile conoscere da vicino l’offerta formativo-pedagogica proposta dalla Scuola dell’Infanzia e Primaria di piazza Montesanto, 25. “Ai valori tradizionali, che da sempre caratterizzano l’Istituto fondato dai Padri Barnabiti e che ne hanno fatto un punto di riferimento per la formazione d’eccellenza, si coniuga un’attenzione particolare alle esigenze dei giovani alunni di oggi”, come sottolinea la dirigente scolastica Angela Procaccini. In ... 2anews

robertosaviano : Su @SpotifyItaly ???? - venti4ore : Open Day per la scuola di lingue Hallo Servizi Linguistici - k_namjoonie_ : Per l'open day della nostra scuola hanno fatto un video ispirato a Harry Potter mio dio mai visto tanto trash in un… -