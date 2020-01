Scorpione: oroscopo febbraio di Paolo Fox, Branko, Simon & the stars (Di giovedì 23 gennaio 2020) oroscopo febbraio 2020, segno dello Scorpione: le previsioni delle stelle di Paolo Fox (amore, salute, lavoro) Anche per il segno dello Scorpione le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del mese di febbraio le riprendiamo dal libro “L’oroscopo 2020, segno per segno il 2020 di Paolo Fox”, rivelando informazioni su amore, lavoro e salute. L’oroscopo dello Scorpione del mese di febbraio 2020 di Paolo Fox dice che Mercurio sarà ottimo e favorirà gli affari. Non mancherà il successo personale, con un picco massimo previsto nelle giornate del 14 e del 24, le quali saranno le migliori per fare richieste nel campo della professione. Per i sentimenti bisognerà capire cos’è successo in passato. Dal punto di vista salutare, invece, febbraio sarà un mese di forza ma resterà un po’ di nervosismo di base causato dall’opposizione di Urano. oroscopo ... lanostratv

Scorpione_astro : 23/gen/2020: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 23/gen/2020: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 23/gen/2020: Numeri fortunati => Per saperne di più: -