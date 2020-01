Scomparsa Luigi Mario Favoloso sta tornando in Italia: “Ed ecco che succede” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Domenica al Live Non è La D’Urso sono emersi nuovi dettagli sulla Scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ormai ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello. Insieme studio la madre Loredana Fiorentino, che ha difeso il figlio sbraitando contro Nina Moric. Il caso Favoloso ha invaso il piccolo schermo, campeggiando sia nei programmi Rai che in quelli Mediaset. Nina Moric a Domenica Live ha accusato il suo ex di aver usato violenza verso di lei e suo figlio Carlos e a Live-Non è la D’Urso ha litigato con l’ex suocera Loredana. “Ci ha telefonato da una scheda non Italiana. – aveva detto Barbara D’urso – Sta bene, non è in Italia. E’ all’estero. A noi ha detto in che nazione è. Ci ha pregato di non dirlo. Ci ha raccontato tante cose. Ci ha detto tutto ciò che è stato detto è assolutamente falso. Ci ha raccontato una versione opposta da quello che viene ... caffeinamagazine

NicolaPorro : Per qualcuno il ventennale della scomparsa di #Craxi è stato un giorno qualunque... Il commento di Luigi Bisignani… - zazoomblog : Corona e Nina Moric insieme dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso - #Corona #Moric #insieme #scomparsa - sfanculin : RT @GiusCandela: SI CHIUDE IL CERCHIO PER LA (FINTA) SCOMPARSA DI FAVOLOSO? GIRA VOCE CHE DOMENICA SARÀ OSPITE DI LIVE - NON È LA D'URSO. I… -