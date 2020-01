Scienza: l’eruzione del Vesuvio ha “vitrificato” il cervello delle vittime (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’eruzione del Vesuvio ha letteralmente “vitrificato” il cervello delle vittime: lo rivela uno studio condotto dagli archeologi dell’Università di Napoli e pubblicato sul New England Journal of Medicine. Il calore rilasciato dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è stato infatti 100 mila volte superiore a quello sperimentato durante l’esplosione delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Le temperature sono state così alte in alcune zone da vetrificare la materia grigia di un uomo. L’energia termica dell’eruzione ha vaporizzato i fluidi corporei delle vittime e ha sparso roccia fusa, pomice e cenere ardente sulle città di Pompei ed Ercolano. Secondo i ricercatori, la maggior parte delle vittime è deceduta per asfissia, soffocando a causa delle nuvole di gas tossico e della cenere. Uno studio del 2001 pubblicato sulla rivista ... meteoweb.eu

Agenzia_Italia : L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. fu così violenta da vetrificare il cervello delle vittime - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. fu così violenta da vetrificare il cervello delle vittime - cohibadelaserna : RT @Agenzia_Italia: L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. fu così violenta da vetrificare il cervello delle vittime -