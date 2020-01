Sci alpino, Dominik Paris: “Per la Coppa del Mondo sarebbe stato difficile. Guarderò le gare in tv” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un sogno sfumato per una banale caduta in allenamento. Il destino infausto e beffardo che ha portato gli organizzatori della discesa di Kitzbuehel a cancellare la prima prova prevista per martedì 21 gennaio a causa delle alte temperature, insolite per il mese di gennaio. Scelta che ha portato Dominik Paris ed i tecnici azzurri ad optare per un allenamento sulla vicina pista di Kirchberg, dove si è poi materializzato il terribile incidente che ha provocato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la microfrattura della testa del perone. Ieri il fuoriclasse azzurro è stato operato con successo ad Ortisei e già tra due settimane potrà iniziare la fisioterapia. La corsa contro il tempo verso i Mondiali di Cortina 2021 è già partita: se la riabilitazione proseguirà senza intoppi, il nativo di Merano potrebbe tornare a mettere gli sci già a luglio. Dominik, sul ... oasport

