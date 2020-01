Scherma, Federica Isola: “A Cuba emozioni fortissime. La qualificazione olimpica è stressante. In squadra c’è complicità” (Di giovedì 23 gennaio 2020) La squadra di spada femminile italiana, da quasi un anno, non è più una… Isola che vaga in mezzo al mare, magari alla ricerca della giusta rotta. No, quella rotta l’ha trovata eccome già al termine della stagione 2018-2019, prima in Coppa del Mondo, poi agli Europei, quindi ai Mondiali. Un team dal potenziale enorme non sempre espresso. Motivo? Un mistero. O forse no. Forse questa è la volta buona, l’occasione che potrebbe portare (il condizionale è ancora d’obbligo, in attesa della qualificazione definitiva) le azzurre a guardare tutte negli occhi per giocarsi chance importanti ai Giochi di Tokyo 2020. Sì, lo speriamo e soprattutto lo pensiamo davvero, anche perché le ragazze lo meriterebbero in quanto hanno saputo (ri)partire quasi da zero, soprattutto se guardiamo all’ultimo quadriennio, con Mara Navarria solo due anni fa (e qualche mese) fuori squadra, ... oasport

