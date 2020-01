Sassuolo | Caputo è preziosissimo nel sistema di De Zerbi

PAGELLE Sassuolo Torino 2-1 : Boga super - bene Belotti. Delude Caputo VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sassuolo Torino Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sassuolo e Torino , valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Boga FLOP: Caputo VOTI Sassuolo : Consigli 6; Toljan 5,5, Romagna 6, Peluso 6,5, Kyriakopoulos 6,5; Obiang 6,5, Locatelli 6; Berardi 7 (90′ Muldur SV), Traorè 5,5 (69′ Djuricic 6), ...

Sassuolo : Caputo soffre la fisicità di Romero : In Sassuolo -Genoa, Caputo ha sofferto spalle alla porta. Romero ha fatto uscite molto aggressive sull’attaccante neroverde Caputo ha sofferto parecchio la fisicità dei difensori del Genoa. Soprattutto quella di Romero . Se il sudamericano non sempre è irreprensibile nelle posizioni ricoperte, anche contro il Sassuolo ha dimostrato di avere un’intensità fuori dal comune nei contrasti. Un esempio nella slide sopra, azione che porta a ...

Sassuolo Napoli 0-0 LIVE : Caputo vicino al gol : Al Mapei Stadium, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Napoli : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium, Sassuolo e Napoli si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Napoli 0-0 MOVIOLA 2′ Colpo di testa di Locatelli – Il centrocampista colpisce di testa ...

Sassuolo - Caputo : «Napoli da non sottovalutare. Daremo il massimo» : La carica di Ciccio Caputo, pronto a dare il 100% con la maglia dei neroverdi in Sassuolo Napoli: le parole dell’attaccante Ciccio Caputo, punta del Sassuolo, non concederà sconti al Napoli nella sfida al Mapei Stadium. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio. «Cosa intriga di questa partita? Sicuramente non dobbiamo sottovalutare la sfida, il Napoli ha tanta qualità. Sta passando un ...