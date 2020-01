Sarri gongola: «Ronaldo sta benissimo, è esplosivo e cura i dettagli» – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il successo della Juve in Coppa Italia contro la Roma Maurizio Sarri si gode il successo della Juve in Coppa Italia contro la Roma e al contempo lo stato di forma di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato un’altra volta decisivo ricevendo i complimenti del tecnico in conferenza stampa. CRISTIANO Ronaldo – «Sta benissimo fisicamente, poi lui è uno che lavora sui particolari, aldilà degli allenamenti col centrometrista è uno che guarda ai tocchi con il terreno e alla rapidità degli stessi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

