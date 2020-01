Sanremo, Red Ronnie chiede scusa al gruppo bergamasco dei Pinguini tattici nucleari: “Ho sbagliato” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Torna il sereno tra Red Ronnie e il gruppo bergamasco dei Pinguini tattici nucleari. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando l'ex dj aveva attaccato il gruppo che si esibirà al Festival di Sanremo per un paio di versi di una canzone che, a suo dire, istigavano alla violenza sulle donne, Red Ronnie si è scusato: "Chiedo scusa, non ho approfondito. Buon Sanremo ai Pinguini". In difesa dei Pinguini tattici nucleari era intervenuto anche il sindaco di Bergamo Gori. fanpage

