Sanremo, parla Amadeus: “Dormo come un sasso, non accetto di passare per sessista” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo e le innumerevoli polemiche. Ne hanno parlato tutti: i social, Costanzo, la Hunziker, la Gerini, i giornali, gli opinionisti, i colleghi in ufficio, il panettiere con i suoi clienti: mancava solamente il punto di vista del diretto interessato, l’uomo del “passo indietro” che invece continua a marciare sereno verso il 4 febbraio. “Sono sereno, niente ansia, dormo bene”: è un Amadeus zen quello che si è confessato a Sorrisi.com e che ha fatto il punto su tutto quello che sta succedendo intorno all’Ariston. “Non accetto di passare per sessista” “Sanremo mi sta aiutando a dormire come un sasso: arrivo così stanco la sera che crollo. Prima sognavo perché avevo un sonno più leggero, ora non sogno perché ho un sonno pesante. E forse anche perché il mio sogno si sta realizzando”. Amadeus non sembra soffrire il polverone che l’ha travolto dopo quella conferenza ... thesocialpost

Amadeus torna a parlare delle donne di Sanremo 2020 : "Sono convinto che sorprenderanno anche voi". Clerici lo difende : "Sono felicissimo di avere otto, nove donne , al mio fianco. Così come hanno sorpreso me, conoscendole, sono sonvinto che sorprenderanno anche voi". Amadeus è torna to a parlare delle donne del suo Festival di Sanremo 2020 , le stesse che (presentandole) hanno fatto scatenare una violentissima polemica tra politica e social. Il direttore artisitco e conduttore della kermesse l'ha fatto con FQLife, l'originale format di Stories (che racconta la ...

Sanremo 2020 - Amadeus nella bufera. Ma ora parla ‘lui’ : “Fatelo lavorare in pace!” : Ancora deve prendere il via e già il Festival di Sanremo è al centro di numerose polemiche. Prima il conduttore e direttore artistico Amadeus è stato contestato per alcune frasi considerate sessiste sulla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, poi per aver scelto tra i big il rapper Junior Cally che scrive testi violenti sulle donne. Inoltre, Monica Bellucci e l’artista Salmo hanno rinunciato a partecipare alla kermesse ...

Sanremo 2020 - perché dopo Junior Cally si parla di “Bella stronza” di Marco Masini : A seguito delle polemiche scoppiate a Sanremo 2020 a causa di una vecchia canzone di Junior Cally si è cominciato a parla re di "Bella stronza", forse uno dei pezzi più conosciuti di Marco Masini . Nel testo del cantante ci sono delle frasi quantomeno ambigue. Ma avrebbe senso cacciare tutti per testi passati? E soprattutto ha senso censurare la musica?Continua a leggere

Junior Cally a rischio squalifica a Sanremo (ma si parla di maxirisarcimento) : Junior Cally sarà al Festival di Sanremo ? Fortemente (!) voluto da Amadeus, il rapper (che un anno fa discusse anche con il sottoscritto) rischia di essere squalifica to dal Festival di Sanremo a causa delle numerose polemiche che sono nate in merito ai suoi testi. Oltre al Presidente della Rai che ne ha richiesto la testa, anche tutte le realtà politiche italiane si sono scagliate contro Junior Cally : da Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle a ...

Festival di Sanremo 2020 - Valentina Dallari è la fidanzata del rapper Junior Cally : “All’inizio mi metteva un po’ ansia parlare con una persona senza volto” : Solito Sanremo, altre polemiche. Stavolta il fuoco nemico ha scelto Junior Cally come bersaglio. Il rapper mascherato sarà in gara nella prossima edizione del Festival della canzone con “No Grazie”, un brano contro il populismo dove non mancano dei riferimenti (neanche troppo velati) a Matteo Salvini e Matteo Renzi. Così, ecco l’ennesima polemica per il Festival di Amadeus. Il Presidente della Rai, Marcello Foa, ne ha addirittura chiesto ...

Ogni toppa di Amadeus sulle donne a Sanremo è peggio del buco e il caso finisce in Parlamento (video) : Niente, non ce la fa proprio Amadeus a mettere una toppa che non sia peggio del buco sulla polemica contro il sessismo scatenata dalla sua conferenza stampa per Sanremo 2020. Non ce la fa perché continua a ricorrere a luoghi comuni e frasi fatte che non raggiungono alcuno scopo, né quello di eliminare Ogni ombra di sessismo dalle ragioni delle sue scelte artistiche né quello di mostrare di aver capito fino in fondo perché è così grave ...

Il caso Sanremo arriva in Parlamento - la lettera di 29 deputate contro Amadeus e Junior Cally : Sono 29 le deputate di tutti gli schieramenti che hanno firmato una lettera in cui chiedono al conduttore e direttore artistico della 70esima edizione di scusarsi pubblicamente. E su Junior Cally : "Messaggi misogini e sessisti destinati ai ragazzi". L'Intergruppo per le donne comprende tutte le forze parlamentari. Tra le firmatarie anche Laura Boldrini e Marianna Madia.Continua a leggere

Sessismo a Sanremo - parla Francesca Sofia Novello : “Non abbiamo bisogno di queste polemiche” : A quattro giorni dalla polemica che ha infiammato il percorso verso il Festival di Sanremo 2020, parla nuovamente Francesca Sofia Novello . Questa volta, la modella e compagna di Valentino Rossi lo fa attraverso il suo canale Instagram. La sua reazione è tesa a chiarire il suo punto di vista definitivamente: "Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili, ...

Vanessa Incontrada - niente Sanremo 2020 : “Non voglio parlarne” : Vanessa Incontrada esclusa da Sanremo 2020 : la risposta alla decisione Ben 10 donne affiancheranno Amadeus a Sanremo , nessuna di loro sarà però Vanessa Incontrada . Se n’era parlato parecchio, i telespettatori (o almeno buona parte) si auguravano che il popolare conduttore ravennate la chiamasse in squadra. Richieste vane. In questa edizione dal sapore molto pop – avvalorato dalle annunciate Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e ...

Sanremo 2020 - Nicola Savino a Elisabetta Gregoraci : "Mai parlato di destra e sinistra" : Nicola Savino ha risposto a Elisabetta Gregoraci rispetto alla polemica innescata su Sanremo 2020 , chiarendo di non aver mai parlato di destra e sinistra, e di sentirsi avvilito dalle accuse. Nicola Savino cerca di spegnere la polemica su Sanremo 2020 innescata da Elisabetta Gregoraci ieri via Instagram, spiegando di aver fatto quella telefonata privata cui la showgirl aveva accennato solo per consolarla per un'esclusione che non è stato lui a ...

Sanremo 2020 - le canzoni in anteprima : ecco di cosa parlano : Abbiamo ascoltato in anteprima le canzoni dei Big in gara al Festival di Sanremo 2020 in programma dal 4 all'8 febbraio al Teatro Ariston. ecco cosa pensiamo dei brani scelti da Amadeus e presentati dai 24 Big in gara. Questo è un primo nostro giudizio sulle canzoni della kermesse musicale e sul loro significato.Continua a leggere

Sanremo 2020 - Nicola Savino parla della Gregoraci : la sua verità : Dopo le accuse al vetriolo che Elisabetta Gregoraci ha postato su Instagram, Nicola Savino ha replicato allo sfogo della conduttrice smentendo categoricamente ogni sua accusa. Anche Amadeus è accorso in suo aiuto commentando la vicenda. Nicola Savino e Elisabetta Gregoraci Con uno sfogo al vetriolo attraverso i social Elisabetta Gregoraci aveva rivelato che all’ultimo sarebbe stata “esclusa” da L’Altro Festival, lo show ...

Sanremo 2020 - Nicola Savino sul caso Gregoraci : «Mai parlato di destra e sinistra». E interviene Amadeus : Nicola Savino Le accuse di Elisabetta Gregoraci non potevano rimanere senza risposta. E infatti, stamane, Nicola Savino non si è trattenuto dal parlare della polemica sorta ieri a seguito delle dichiarazioni della showgirl calabrese, che lo aveva accusato di averla esclusa da L’Altro Festival (il nuovo programma notturno sanremese di RaiPlay) per motivi politici legati alle presunte simpatie di destra del suo ex marito. “Non ho mai ...

