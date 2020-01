Sanremo, il look dei cantanti nelle “mani” di una sannita: il sogno di Rosy è realtà (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Da Cautano a Sanremo per curare il look degli artisti che si esibiranno sul palco della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si svolgerà al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020. E’questa la nuova avventura professionale a cui sta per prendere parte Rosy Coppolaro. Una prima volta nella città dei fiori per la parrucchiera sannita che sarà dietro le quinte del Festival tra il Teatro Ariston e Casa Sanremo per curare le acconciature degli artisti partecipanti alla prestigiosa kermesse musicale. La scorsa settimana con il gruppo di “Celebrity Stylist Events” è stata protagonista dello shooting della copertina di “Tv Sorrisi e Canzoni” dedicata a Sanremo. Tra styling, acconciature e prodotti di qualità, anche Rosy ha contribuito a rendere più belli i 24 Campioni di Sanremo 2020. E sarà presente in ... anteprima24

