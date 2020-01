Sanremo, anche Roberto Benigni punta in alto: "Ha chiesto 300mila euro per una serata" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Francesca Galici Dagospia avrebbe scoperto a quanto ammonterebbe la richiesta di cachet da parte di Roberto Benigni per una serata al festival di Sanremo e sarebbe una cifra molto elevata, vicina a 300mila euro Il contratto di Georgina Rodriguez è ancora sul tavolo dei direttori in attesa di approvazione. La richiesta economica dell'influencer da milioni di follower, compagna di Cristiano Ronaldo, sarebbe eccessiva per il budget del festival di Sanremo ma ci sarebbe un'altra richiesta che potrebbe mettere a rischio la partecipazione un altro grande nome, Roberto Benigni. Georgina Rodriguez vorrebbe una cifra vicina ai 140mila euro per partecipare a una serata del festival di Sanremo, circa tre volte tanto quello che percepisce la seconda donna più pagata, ossia Antonella Clerici. La bionda conduttrice, però, avrebbe un cachet circa doppio rispetto a quello di tutte le altre ... ilgiornale

