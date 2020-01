Sanremo 2020, Arisa rivela: "Perché Amadeus ha escluso la canzone su mia madre. Giordana Angi..." (Di giovedì 23 gennaio 2020) Arisa bocciata. Niente Sanremo 2020. Per lei, che ha già vinti due, la terza edizione del Festival come cantare in gara sarebbe stato un altro sogno. Ma Amadeus ha detto no. Categoricamente. Stavolta la cantante potentina, appellandosi a quella sincerità che tutti cantano rispolverando il ritornello liberoquotidiano

mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio ?? - PieroPelu : 'Gigante' è una canzone per tutti quelli che hanno voglia di rinascere ?? Ascoltate l'intervista completa su Rai Rad… -