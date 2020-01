San Valentino, a Verona si dorme a casa di Giulietta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nonostante il finale tutt'altro che lieto, la storia d'amore tra Romeo e Giulietta raccontata da William Shakespeare rimane tra le più potenti e simboliche di sempre. Ha un'immortalità letteraria con un suo equivalente fisico, meta di un pellegrinaggio inesausto: la casa di Giulietta a Verona con il suo balcone, da generazioni affaccio su slanci, speranze e struggimenti. Visitarla si può, abitarla anche solo per il tempo di una notte, un privilegio impossibile. Almeno finora. Perché, per la prima volta in assoluto, una coppia d'innamorati potrà soggiornarci, respirando in prima persona il romanticismo che la riempie. L'iniziativa ha un valore inestimabile, infatti non si può comprare. Richiede fortuna e creatività. Bisogna collegarsi a questo link sul sito ufficiale di Airbnb, che ha realizzato l'iniziativa in collaborazione con il comune scaligero, inserire una lettera in cui si ... panorama

tenutamarchesa : Vi presentiamo il nostro menù dedicato alla cena di San Valentino! - Rafagrodoro : Consigli utili per i single : Amici facciamo il possibile per arrivare a dopo San Valentino per innamorarci.. Ev… - GTherme : Una serata coppie tutta speciale per festeggiare nel miglior modo possibile il giorno di San Valentino! Venerdì 14… -